TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Boluspor: 1

Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Özer Hurmacı'nın kullandığı köşe atışı sonrası Traore kafa vuruşunu yaparken kale ağzında topa son dokunan Selçuk Şahin, rakip fileleri havalandırdı. 1-0

20. dakikada rakibinin pas hatasıyla birlikte topla ceza sahasına doğru yönelen Rok Kidric, pozisyonunu kaybetmesine rağmen topu güçlükle Mustafa Durak'a aktardı. Mustafa ise düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 1-1

45. dakikada Taore serbest vuruşunu pas şeklinde kullanarak Seleznov'a topu gönderdi. Ukraynalı oyuncu ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yerden vuruşunu yaparken, Boluspor savunmasında Fethi Özer son andaki müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada sol kanattan Kerem Can Akyüz'ün ortaladığı topa kale önünde uygun pozisyonda Yevgen Seleznov dokunuşunu yaparken, kaleci Orlando Mosquera iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada Boluspor'da sol kanattan gelişen atakta Kubilay'ın kale önünde sert vuruşunda top üst direkten döndü.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Selçuk Şahin (Ali Akman dk. 80 ?), Shehu, Traore, Özer (Recep Aydın dk. 58), Kubilay (Burak Kapacak dk. 58), Yevgen SeleznovYedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Aykut, Burak Altıparmak

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak, Melih Okutan (Burak Bekaroğlu dk. 84 ?), Cumali Bişi, Gökhan, Emir Halilovic (Arif Morkaya dk. 78), Rok Kidric, (Kubilay Türk Yılmaz dk. 65)

Yedekler: Yavuz, Emre, Bilal, Mutlu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Selçuk Şahin (dk. 7) (Bursaspor), Mustafa Durak (dk. 20) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Emir Halilovic (Boluspor)