TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0

Bursaspor, TFF 1.
Lig'in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırladı. Maç, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Emirhan'ın pası ile ceza sahasına giren Kubilay'ın vuruşu kalecinin üzerine gitti.
14. dakikada kullanılan kornerde top defanstan arkada direği sekti. Boş pozisyonda Diarra'nın vuruşu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
32. Emirhan'ın pası ile ceza sahasına giren Latovlevici'nin şutu kalecinin kucağında kaldı.
60. dakikada topla ceza sahasına giren Pote'nin şutu kaleciden geri döndü.
62. dakikada kontra atağa çıkan Bursaspor'da topla buluşan Da Silva'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruş kalecide kaldı.
90+4. dakikada Hatipoğlu'nun vuruşu az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Abdullahi Shehu, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Iasmin Latovlevici, Aykut Akgün, Igor Wanderson Da Silva (Özer Hurmacı dk. 63), Emirhan Aydoğan (Selçuk Şahin dk. 72), Burak Altıparmak, Musa Araz, Kubilay Kanatsızkuş (Yevgen Seleznov dk. 76)
Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atasanov, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
B.B. Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Hasan Batuhan Artarslan dk. 26), Yusuf Emre Gültekin, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Rashad Muhammed (Emrah Başsan dk. 45), Gabriel Antoine Obertan, Jugurtha Hamroun (Oltan Karakullukçu dk. 80), Mickael Franck Pote
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Sefa Akgün, Mehmet Murat Uçar, Hasan Ayaroğlu, Cem Barlık, Jasmin Scuk
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Mamadou Diarra (dk. 14) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Özer Hurmacı (Bursaspor), Jugurtha Hamroun, Hasan Hatipoğlu (Erzurumspor)