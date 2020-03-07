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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Recep Aydın ceza yayının hemen üzerinden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.


65. dakikada Eslem Öztürk, yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere çeldi.


66. dakikada Eslem Öztürk kullandığı köşe atışında kale önünde Onur Ergün kafayla topu filelere gönderdi. 0-1


81. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün iyi yükselerek uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Burak Kapacak dk. 80 ?), Emirhan Aydoğan (Jani Atanasov dk. 61), Recep Aydın, Abdou Razack Traore (Ali Akman dk. 72), Kubilay Kanatsızkuş, Yevgen Seleznov


Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Rüştü, Selçuk


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Patrick Etoga Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray Bağış (Muhammed Enes Durmuş dk. 62), Kamal Issah, Eslem Öztürk (Melih Kabasakal dk. 78), Ali Dere (Rıdvan Şimşek dk. 81 ?), Papa Alioune Diouf


Yedekler: Abdullah, Ömer, Mert, Egehan, Berkay, Erdem, Emir


Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı


Goller: Onur Ergün (dk. 66) (İstanbulspor), Tayfur Bingöl (dk. 81) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Jani Atanasov (Bursaspor), Onur Ergün, Ali Dere, Patrick Etoga Atchom, Alperen Uysal (İstanbulspor)

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