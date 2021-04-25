TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2

Lig 32. haftasında Bursaspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Burak Kapacak, kafa vuruşu ile kaleyi yokladı. Ancak top üstten auta çıktı.

16. dakikada Abazaj'ın sağ kanattan yaptığı ortaya tekte vuran Mirkan Aydın, topu ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada Ethemi hızını kullanarak ceza sahası içine girdi. Sert bir şut çıkarttı ancak Bursaspor defansı topu engelledi.

31. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine iyi sokulan Abazaj, yerden sert bir vuruş çıkarttı. Kaleci Canberk Yurdakul topu iki hamle de kontrol etti.

34. dakikada Aykut Akgün'ün ortasına iyi yükselen Eren Güler, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

38. dakikada Emirhan Aydoğan'ın hatasıyla topu tehlikeli bölgede kapan Mirkan Aydın, topu bekletmeden Abazaj'a çıkarttı. Ceza sahası içinde topla buluşan Abazaj da plase vuruşla golü buldu. 1-2

45+1. dakikada Berat Altındiş'in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üsttünden az farka auta çıktı.

67. dakikada Levent Ayçiçek'in köşe vuruşunda İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73. dakikada İstanbulspor'un geliştirdiği kontrata atakta İbrahim, ceza sahası dışından pas vermek yerine şutu denedi. Top Farklı şekilde kalenin üstünden auta gitti.

75. dakikada Onur Atasayar'ın kafa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Güler, yerden çektiği şutla kaleyi yokladı. Ancak top kalecinin üstüne gitti.

90. dakikada kaleci Canberk'in ileride olduğunu gören İbrahim Yılmaz, uzak mesafeden vuruş yaptı. Canberk pozisyonu iyi takip etti ve topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Furkan Emre Ünver (İsmail Can Çavuşluk dk. 78), Hasan Basri Ünal (Eren Güler dk. 25), Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Ramazan Keskin dk. 63), Kerem Şen (Kadir Yiğit dk. 78), Berat Altındiş (Çağatay Yılmaz dk.63)

Yedekler: Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Hamza Arıkan, Hasan Basri Karaca

Teknik Direktör: Mustafa Er

İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Patrick Atchom, Ali Yaşar, Eslem Öztürk (Egehan Gök dk. 62), Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Berkay Görmez dk. 89 ?), Melih Kabasakal, Valon Ethemi (Ali Dere dk. 62), Kristal Abazajx (Kağan Bağış dk. 84 ?), Mirkan Aydın (İbrahim Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Marin Ljubic, Emrecan Uzunhan, Mehmet Uslu, Koray Kılınç, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Goller: Mirkan Aydın (dk. 16), Kristal Abazaj (dk. 38) (İstanbulspor), Eren Güler (dk. 34) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Onur Ergün, Egehan Gök (İstanbulspor)