İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1

TFF 1.

Lig'in beşinci haftasında Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Burak Kapacak'ın defansın arkasına attığı pası iyi değerlendiren Ali Akman, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0


32. dakikada sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Foxi Kethevoama, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1


36. dakika kale önünde topla buluşan Foxi Kethevoama ikinci gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.


51. dakikada Ali Akman'ın pasında Burak Kapacak topu ceza sahası içinde kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda topu direkten döndü.


75. dakikada Ramazan Keskin'in ortasında kale önünde topla buluşan Burak Altıparmak bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Atilla bu pozisyonda topu kornere gönderdi.


90+2. dakikada Ali Akman'ın pasında oyuna sonradan giren Batuhan Kör ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 2-1


90+5. dakikada topla buluşan Ali Akman, kendi geliştirdiği pozisyonda kaleciyi de geçti ve fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan etti. 3-1



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ogün Kamacı


Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Ramazan Keskin dk. 46), Recep Aydın (Batuhan dk.82), Burak Kapacak, Ali Akmanx


Yedekler: Canberk, Çağatay, İsmail Can, Furkan Emre, Kerem K., Kerem Ş., Eren, Ertuğrul


Teknik Direktör: Mustafa Er


Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Kağan dk. 86 ?), Cumali Bişi, M.Otoo, Foxi Kethevoama, O.Ezeh (Oltion dk. 46), A.Mrsic (Serdar Güncü dk. 65)


Yedekler: Yiğithan, Doğa, Abdulkadir, Celal, Anıl, Oğuz, Ayberk


Teknik Direktör: Mesut Dilsöz


Goller: Ali Akman (dk. 13 ve dk. 90+5), Batuhan Kör (dk. 90+2) (Bursaspor), Foxi Kethevoama (dk. 32) (Balıkesirspor)


Sarı Kartlar: Cumali, Batuhan, Otoo (Balıkesirspor), Burak Kapacak, Cüneyt Köz, Ramazan (Bursaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.