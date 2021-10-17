TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Boluspor: 1

TFF 1.
Lig 9. haftasında Bursaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi yeşil-beyazlı takım 3-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada kornerden gelen topu Alasgarov kafasıyla arkaya sektirdi. Kalenin dibinde bekleyen Nicolas Zalazar, kafa vuruşula topu ağlara yolladı. 1-0
22. dakikada Massimo Bruno'nun kornerden açtığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksel, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
43. dakikada kullanılan kornerde kale önünde topla buluşan Odise Roshi'nin yaptığı vuruş az farkla üstten auta gitti.
51. dakikada Tim Matavz ceza sahasında topla buluştu. Vuruşu defansta sekip Massimo Bruno'nun önüne düştü. Bruno da takipçiliğini konuşturarak kaleci ve defansın arasına girerek topu ağlara gönderdi. 3-0
53. dakikada Kabongo Kasongo, ceza sahasına açılan ortada seken topu iyi takip etti ve tek dokunuşla golü buldu. 3-1
55. dakikada Kabongo Kasongo, müsait pozisyonda kalenin önünde topa ters dokununca mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
66. dakikada Fethi Özer'in kafa vuruşunda kaleci Canberk Yurdakul son anda topu çeldi. Kale önüne koşan Kabongo Kasongo da istediği vuruşu yapamadı.
Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Luka Capan, Nicolas Zalazar, Mert Yılmaz, Kerem Şen (Aykut Akgün dk 87 ?), İsmail Yüksek (Emirhan Aydoğan dk. 59), Namiq Alasgarov (Eren Güler dk. 87 ?), Mehmet Erdem Uğurlu ? (Onur Atasayar dk. 19), Burak Altıparmak, Massimo Bruno, Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 59)
Yedekler: Deniz Aydın, Hasan Ayaroğlu, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Boluspor: Gentian Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Tugay Kacar dk. 64), Dejvi Bregu (Hakan Bilgiç dk. 82 ?), Jakob Novak, Odise Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kabongo Kasongo, Ali Keten, Abdurrahim Canlı
Yedekler: Ömer Alıcı, Onoriode Marshal Odah, Arda Hilmi Şengül, Diyar Kaba, Bertu Alican Özyürek, Berk Yıldız, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Nicolas Zalazar (dk. 3), İsmail Yüksek (dk. 22), Massimo Bruno (dk. 51) (Bursaspor), Kabongo Kasongo (dk. 53) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Odise Roshi, Jakob Novak, Dejvi Bregu, Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Onur Atasayar (Bursaspor)