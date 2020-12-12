TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Yılport Samsunspor: 0

TFF 1.
Lig'in 14. haftasında Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma Bursaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Burak Altıparmak'ın yaklaşık 30 metreden kaleye şutunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.
16. dakikada Onur Atasayar'ın hatasıyla ceza sahasına sokulan Gyasi, pasını ceza sahası içindeki Buğra Çağıran'a aktardı. Bu oyuncunun şutunu defans uzaklaştırdı.
20. dakikada Burak Altıparmak‘ın sağ kanattan verdiği pası iyi kontrol eden Batuhan Kör, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya boş pozisyondaki Guido Koçer iyi yükseldi. Kafa vuruşunu kaleci Ataberk Dadakdeniz çıkarttı.
37. dakikada Özer Hurmacı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan Kör, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
43. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Gökhan Alsan, sert kafa vuruşu yaptı. Top az farkla auta gitti.
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık'ın sert şutunda kaleci Ataberk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Erhan'ın hatasında topu kapan Çağatay Yılmaz, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Utku Tunavelioğlu
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Ramazan Keskin dk. 87 ?), Özer Hurmacı, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Çağatay Yılmaz dk. 74), Ali Akman (Ertuğrul Kurtuluş dk. 79)
Yedekler: Canberk Yurdakuk, Ramazan Keskin, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Kerem Şen, Eren Güler, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Direktör: Mustafa Er
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Guido Koçer (Burak Çalık dk. 46), Gökhan Alsan (Kubilay Yavuz dk. 46) (Oğuz Gürbulak dk.78), Buğra Çağıran (Ange Freddy Plumain dk. 65), Ferhat Çulcuoğlu (Vukan Savicevic dk. 46), Edwin Gyasi, Nadir Çiftçi
Yedekler: Furkan Köse, Oğuz Gürbulak, Kevin Gnonher Boli, Ange Freddy Plumain, Burak Çalık, İlyas Kubilay Yavuz, Vukan Savicevic, Enes İslam İlkin
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Batuhan Kör (dk. 20 ve 37), Çağatay Yılmaz (dk. 84) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Özer Hurmacı (dk. 61) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Erkam Reşmen (Samsunspor)