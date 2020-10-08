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TFF 1. Lig'de en çok direğe Bursaspor takıldı

TFF 1.

Lig'de 4 hafta geride kalırken, direklere en çok takılan takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlıları Altınordu ve Tuzlaspor takip etti.


Transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, ligin en çok gol atan 3. takımı olurken, direkleri geçememesiyle de dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar, Lig'in en çok direklere takılan takımı oldu. 4 haftada 3 topu direkten dönen Bursaspor, bu kulvarda zirvede yer alırken, yeşil-beyazlıları 2'şer kez direği geçemeyen Altınordu ve Tuzlaspor takip etti.

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