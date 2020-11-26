İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1.Lig'in golcüleri Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor

TFF 1.

Lig'de bu haftanın en dikkat çeken maçı olan Altay-Bursaspor karşılaşmasında golcüler de kozlarını paylaşacak. Son iki sezonun gol kralı Marco Paixao ile bu yıl rakip fileleri en çok havalandıran Ali Akman karşı karşıya gelecek.


Lig'in 11'inci haftasında Cumartesi günü Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. İzmir'de kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Ligin en çok dikkat çeken maçları arasında gösterilen karşılaşmada gözler ise golcüler de olacak. Son iki sezonun gol kralı olan, bu sezon da attığı 6 golle zirve yarışını sürdüren Marco Paixao ile Bursaspor'un en etkili ismi Ali Akman, birbirine rakip olacak. Bu sezon attığı 7 golle, krallık tablosunda zirvede yer alan yeşil beyazlı takımın 18 yaşındaki futbolcu, son iki haftadır suskunluğunu koruyor. Paixao ise üst üste üçüncü kez Lig'de gol krallığı ipini göğüslemek istiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.