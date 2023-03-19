TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Ankaraspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 27. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Eren Gökmen, Hakan Erkan, Furkan Ulu
Bursaspor: Deniz Aydın, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver (Emre Tepegöz dk. 46), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu (Ömer Turan Görgüç dk. 83 ?), Enver Cenk Şahin (Mustafa Genç dk. 19), Hasan Sabri Karaca, Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz (Özer Hurmacı dk. 69), Samet Bozkurt
Ankaraspor: Burak Çağkınoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Gökhan Kurumuş, Doğukan İnci, Engin Bekdemir (Berk Yiğit Karadağ dk. 46), İlhami Sıraçhan Nas (Barış Zeren dk. 65), Ramazan Eren Demir (Yusuf Buğra Koşal dk. 83 ?), Çağrı Bülbül (Fatih Kızılkaya dk. 87 ?), Erdal Öztürk, Batuhan Tur, Recep Yemişçi
Gol: Berk Karadağ (dk. 84) (Ankaraspor)
Sarı kart: Çağrı Bülbül, Doğukan İnci (Ankaraspor), Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Emre Tepegöz, Ozan İsmail Koç (Bursaspor)