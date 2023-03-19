İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Ankaraspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 27. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Eren Gökmen, Hakan Erkan, Furkan Ulu


Bursaspor: Deniz Aydın, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver (Emre Tepegöz dk. 46), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu (Ömer Turan Görgüç dk. 83 ?), Enver Cenk Şahin (Mustafa Genç dk. 19), Hasan Sabri Karaca, Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz (Özer Hurmacı dk. 69), Samet Bozkurt


Ankaraspor: Burak Çağkınoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Gökhan Kurumuş, Doğukan İnci, Engin Bekdemir (Berk Yiğit Karadağ dk. 46), İlhami Sıraçhan Nas (Barış Zeren dk. 65), Ramazan Eren Demir (Yusuf Buğra Koşal dk. 83 ?), Çağrı Bülbül (Fatih Kızılkaya dk. 87 ?), Erdal Öztürk, Batuhan Tur, Recep Yemişçi


Gol: Berk Karadağ (dk. 84) (Ankaraspor)


Sarı kart: Çağrı Bülbül, Doğukan İnci (Ankaraspor), Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Emre Tepegöz, Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.