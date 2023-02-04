TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Çorum FK: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 23. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Tayfun Sarı, Uğur Başdaş, Denizcan Şahin
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver (Baran Karagöz dk. 66), Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Bilal Güney (Abdullah Tazgel dk. 66), Enver Cenk Şahin, Emre Tepegöz (Melih Sağlam dk. 74), Seçkin Batuhan Fırıncı (Hasan Ayaroğlu dk. 74), Çağatay Yılmaz (Mustafa Genç dk. 66)
Çorum FK: Ali Türkan, Salih Zafer Kurşunlu, Serkan Yavuz, Hurşit Taşçı, Fatih Solmaz, Erkan Kaş (Berkay Değirmencioğlu dk. 77), Suat Kaya, Selim Ilgaz (Gökhan Karadeniz dk. 64), Murat Yıldırım (Ferhat Yazgan dk. 64), Atakan Cangöz (Timur Temeltaş dk. 64), Sinan Kurumuş (Muhammed Yıldırım dk. 81 ?)
Goller: Selim Ilgaz (dk. 54), Suat Kaya (dk. 69, 73) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Erkan Kaş, Atakan Cangöz, Fatih Selimhan Solmaz (Çorum FK), Kubilay Sönmez (Bursaspor)