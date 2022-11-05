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TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Düzcespor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Bursaspor, Düzcespor'u ağırladı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Oran, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan


Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel (Kerem Kök dk. 46), Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmezx, Enver Cenk Şahin, Samet Bozkurt, Mustafa Genç (Eren Tunalı dk. 68), Emre Tepegöz (Bilal Güney dk. 88 ?), Melih Sağlam (Barış Dalkıran dk. 79), Berat Altındiş (Ömer Görgüc dk. 68)


Yedekler: Deniz Aydın, Tuğhan Yıldız, Hamza Baran Arıkan


Teknik Direktör: Tahsin Tam


Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Can Otman, Erçin Ilgaz, Recep Kalkan, Osman Boz, Hasan Küçcük (Emre Gündoğdu dk. 72), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Altar Han Hidayetoğlu dk. 72), Çınar Tarhan, Timur Kosovalı


Yedekler: Ömer Faruk Ay, Savaş Polat, Berkehan Biçer, Hamit Kulya, Samet Eker, Rıdvan Özdemir, Mümin Talip Pazarlı, Yasin Ozan


Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere


Sarı kartlar: Emre Tepegöz (Bursaspor), Doğan Can Otman (Düzcespor)

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