TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Düzcespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Bursaspor, Düzcespor'u ağırladı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Oran, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel (Kerem Kök dk. 46), Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmezx, Enver Cenk Şahin, Samet Bozkurt, Mustafa Genç (Eren Tunalı dk. 68), Emre Tepegöz (Bilal Güney dk. 88 ?), Melih Sağlam (Barış Dalkıran dk. 79), Berat Altındiş (Ömer Görgüc dk. 68)
Yedekler: Deniz Aydın, Tuğhan Yıldız, Hamza Baran Arıkan
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Can Otman, Erçin Ilgaz, Recep Kalkan, Osman Boz, Hasan Küçcük (Emre Gündoğdu dk. 72), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Altar Han Hidayetoğlu dk. 72), Çınar Tarhan, Timur Kosovalı
Yedekler: Ömer Faruk Ay, Savaş Polat, Berkehan Biçer, Hamit Kulya, Samet Eker, Rıdvan Özdemir, Mümin Talip Pazarlı, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Sarı kartlar: Emre Tepegöz (Bursaspor), Doğan Can Otman (Düzcespor)