TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Esenler Erokspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Şevket Teker, Kürşathan Akın, Oğuz Akyüz
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç (Emre Tepegöz dk. 79), Kubilay Sönmez (Deniz Drik Knibbe dk. 46), Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin (Hamza Baran Arıkan dk. 46), Mustafa Genç (Bilal Güney dk. 86 ?), Berat Altındiş (Tuğhan Yıldız dk. 79)
Yedekler: Deniz Aydın, İbrahim Efe Erbak, Emir Kayacık, Samet Bozkurt, Abdullah Eren Türkay
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Esenler Erekspor: Akın Alkan, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Karaman, Berk İsmail Ünsalx (Hasan Yurtseven dk. 61), Serdar Cansu, Enes Kayar, Zahit Fındık (Onur Eriş dk. 68), Muharrem Öner, Serdar Deliktaşx, Eşref Korkmazoğlu
Yedekler: Bekir Demircan, Cenk Doğan, Batuhan Yılmaz, Serhat Baştan, Yusuf Akyel, Volkan Ünlü, Yavuz Koç, İdris Fuat
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 14), Berk İsmail Ünsal (dk. 34), Sertaç Çam (dk. 74) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Berat Altındiş, Kubilay Sönmez, Bilal Güney, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Berk İsmail Ünsal, Sertaç Çam, Serdar Deliktaş (Esenler Erokspor)