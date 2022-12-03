TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Bursaspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alpaslan Şen, Sezgin Şahbaz, Zafer Gayretli
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Baran Karagöz, Ozan İsmail Koç (Barış Dalkıran dk. 86 ?), Bilal Güney (Mustafa Genç dk. 46), Enver Cenk Şahin ((Eren Tunalı dk. 64), Samet Bozkurt, Emre Tepegöz (Tuğhan Yıldız dk. 64), Melih Sağlam, Berat Altındiş
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, İbrahim Sürgüllü, Semih Karadeniz, Barış Gök, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Behlül Aydınx (Mustafa Durak dk. 84 ?), Erkam Develi (Bünyamin Balat dk. 71), Mert Çapar (Ömer Uzun dk. 84 ?), Ethem Erboğa (Enes Tubluk dk. 64), Şahin Fıstıkçı (Mehmet Alp Kurt dk. 71)
Goller: Behlül Aydın (dk. 12) (dk. 49) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Alp Kurt (dk. 90+2) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Emre Tepegöz, Samet Bozkurt, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin, Eren Tunalı (Bursaspor), İbrahim Sürgüllü, Ömer Uzun (Şanlıurfaspor)