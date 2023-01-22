TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Afyonspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Baykal Tuna, Oğuzhan Yiğit Karpuz
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 90+3 ?), Ömer Turan Görgüç (Emre Tepegöz dk. 84 ?), Mustafa Genç (Eren Tunalı dk. 46), Hasan Sabri Karaca (Berat Altındiş dk. 84 ?), Çağatay Yılmaz (Abdullah Tazgel dk. 71)
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Şiyar Kepir, Eren Tokat, Muhammet Mahmut Emir, Kaan Baysal, Olcay Şahan (Mete Yıldız dk. 78), Uygar Mert Zeybek (İsmail Doğan dk. 46), Atakan Üner (Muhammed Özbay dk. 28), Eray Akar (Emir Aktürk dk. 78), Ege Özkayımoğlu (İlke Tankul dk. 61)
Goller: Furkan Emre Ünver (dk. 48) (Bursaspor), İlke Tankul (dk. 90+7) (Afyonspor)
Kırmızı kart: Enver Cenk Şahin (90+8) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Eray Akar, Kaan Baysal, Muhammed Özbay (Afyonspor), Enver Cenk Şahin (Bursaspor)