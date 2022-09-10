TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Batman Petrolspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Bursaspor sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlı takım Enver Cenk Şahin'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Efe Kurtuluş
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Kerem Kök, Hasan Ayaroğlu (Deniz Dirk Knibbe dk. 71), Enver Cenk Şahin, Eren Güler (Mustafa Genç dk. 34), Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altıındiş (Hamza Baran Arıkan dk. 67)
Batman Petrolspor: Cihan Şentürk, Sıddık Çelik, Okan Toprak (Emre Şahin dk. 46), Osman Işıklı, Berat Satılmış (Mahsun Çapkan dk. 46), Koray Baykara, Serkan Yıldız (Ferdi Konak dk. 46), Şahin Şafakoğlu, Onur Arıkan, Melih Kılıç, İlter Ayyıldız
Goller: Enver Cenk Şahin (dk. 28) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Koray Baykara (dk. 63) (Batman Petrolspor)
Sarı Kartlar: Serkan Yıldız, Koray Baykara, Onur Arıkan, Ali Fırat Okur (Batman Petrolspor), Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Hamza Baran Arıkan (Bursaspor)