TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Menemen FK: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Bursaspor sahasında Menemen Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Mikail Can, Levent Yeşilyurt
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver (Bilal Güney dk. 46), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez (Melih Sağlam dk. 88 ?), Hasan Ayaroğlu, Ömer Görgüc (Özer Hurmacı dk. 61), Barış Dalkıran, Emre Tepegöz, Hamza Baran Arıkan (Baran Karagöz dk. 61), Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz
Menemen FK: Oğuzhan Açıl, Emre Keskin, Bedirhan Altunbaş, Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu, Ziya Alkurt (Fuat Duran dk. 81 ?), Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz, Abdulkadir Öksüz, Muhammed Enes Yılmaz (Kaan Kalafat dk. 69), Bora Göymen
Goller: Abdülkadir Öksüz (dk. 14) (Menemen FK), Kubilay Sönmez (dk. 86) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Kadir Yazıcı, Ziya Alkurt, Abdülkadir Öksüz (Menemen FK), Ömer Turan Görgüç (Bursaspor)