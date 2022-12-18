TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Selim Özen, Sinan Bilen, Mehmet Şengül
Bursaspor: Deniz Aydınx, Furkan Emre Ünver (Kerem Kök dk. 32), Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Samet Bozkurt dk. 79), Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mustafa Genç (Ömer Görgüc dk. 63), Emre Tepegöz (Melih Sağlam dk. 79), Berat Altındiş (Hasan Basri Karaca dk. 63x)
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Hakkı Can Aksu, Furkan Apaydın (Nuh Aşkın dk. 72), Şükrü Kaan Kılıçaslan (Ahmet Gökbayrak dk. 77), Alim Harlak, Cemal Şener (Mert Özyıldırım dk. 46), Berkay Aydoğmuş, Anıl Arıcıoğlu
Goller: Hasan Sabri Karaca (dk. 84) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Alim Harlak (dk. 90) (Nazilli Belediyespor)
Sarı Kartlar: Furkan Apaydın, Berkay Aydoğmuş, Hakkı Can Aksu, Nurettin Çağlar, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor), Kerem Kök, Kubilay Sönmez, Ömer Turan Görgüc, Enver Cenk Şahin (Bursaspor)