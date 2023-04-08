TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - 24Erzincanspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Bursaspor sahasında 24Erzincanspor'u ağırladı. Ev sahibi yeşil-beyazlı takım maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yakup Özhan, Sefa Özcan, Ali Gün
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez (Özer Hurmacı dk. 87 ?), Hasan Ayaroğlux, Berat Altındiş (Barış Dalkıran dk. 83 ?), Ömer Turan Görgüç (Bilal Güney dk. 57), Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz (Mustafa Genç dk. 83 ?), Emre Tepegöz, Hamza Baran Arıkan (Eren Tunalı dk. 87 ?)
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Ali Yavuz Kol, Muhammed Samed Karakoç (Burak Aydın dk. 56), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (Sinan Akaydın dk. 56x), İlker Günaslan, Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yasin Dülger (Şahin Fıstıkçı dk. 56), Enes Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş
Goller: Furkan Emre Ünver (dk. 28), Berat Altındiş (dk. 71) (Bursaspor), Sinan Akaydın (dk. 64) (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Samed Karakoç, Sinan Akaydın, Mete Sevinç (24Erzincanspor), Kubilay Sönmez, Deniz Aydın (Bursaspor)