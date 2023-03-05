TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - Amed Sportif Faaliyetler : 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Çağrıcan Pazarlıklı, Akın Karabacak
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin, Özer Hurmacı (Emre Tepegöz dk. 39), Hasan Sabri Karaca (Berat Altındiş dk. 73), Çağatay Yılmaz
Yedekler: Canberk Yurdakul, Baran Karagöz, Ömer Görgüc, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Amed SF: Cantuğ Temel, Hüseyin Güngör, Oğuz Çetinkaya (Anıl Şahin dk. 46), Eyüpcan Delibalta, Kerem Çağatay, Serdar Eylik (Ömer Bozan dk. 46), Mehmet Alaeddinoğlu, Muhammet Raşit Yöndem, Mansur Çalar (Çekdar Orhan dk. 61), Okan Deniz, Yasin Abdioğlu (Gürkan Öztürk dk. 46)
Yedekler: Erdi Yokuşlu, Cenk Kaplan, Abdussamed Karnuçu, Halit Çokyaşar, Taner Gümüş, Cengiz Ötkün
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 29), Enver Cenk Şahin (dk. 81) (Bursaspor), Gürkan Öztürk (dk. 89) (Amed )
Sarı kartlar: Mansur Çalar, Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler), Bilal Güney, Özer Hurmacı, Emre Tepegöz (Bursaspor)