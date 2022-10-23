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TFF 2. Lig: Bursaspor: 2 - İnegölspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Bursaspor sahasında İnegölspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlı ev sahibi takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 11'e yükseltti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Servet Bozkurt


Bursaspor: Deniz Aydınx, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünverx, Ertuğrul Kurtuluşx, Ozan İsmail Koç (Barış Dalkıran dk. 72), Kubilay Sönmezx, Hasan Ayaroğlu (Hamza Baran Arıkan dk. 72), Enver Cenk Şahinx, Samet Bozkurtx, Mustafa Genç (Ömer Turan Görgüç 90+2 ?), Berat Altındiş (Emre Tepegöz dk. 72)


İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Emir Özsoy dk. 82 ?), Medeni Bingöl (Mehmet Arda Akdeniz dk. 88 ?), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez (Taylan Özgün dk. 82 ?)


Goller: Kubilay Sönmez (dk. 11), Enver Cenk Şahin (dk. 56) (Bursaspor), Niyazi Batuhan Salman (dk. 61) (İnegölspor)


Sarı Kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez (Bursaspor), Yusuf Ziya Gümüş (İnegölspor)

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