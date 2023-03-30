TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Batuhan Kolak, Kurtuluş Aslan, Barış Sun
Bursaspor: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Barış Dalkıran dk. 75), Hamza Baran Arıkan (Eren Tunalı dk. 65), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Emre Tepegöz (Mustafa Genç dk. 65), Hasan Ayaroğlu, Ömer Turan Görgüç (Abdullah Tazgel dk. 70), Çağatay Yılmaz (Melih Sağlam dk. 76 ?), Berat Altındiş
Bayburt Özel İdare Spor: Mehmet Akif Önal, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Musa Buğrahan Kavaklı (Furkan Özdemir dk. 62), Güray Fırat (Emin Kaan Arslan dk. 49), Deniz Solmaz, Ahmet Karadayı (Mustafa Dündar dk. 71), Ömer Karancı, İbrahim Halil Öner, Cumhur Yılmaztürk (Berat Aydın dk. 71 ?), Tuncay Kılıç (Okan Sarı dk. 71)
Goller: Berat Altındiş (dk. 15, 68 ve 77) (Bursaspor), İbrahim Halil Öner (dk. 85) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı kartlar: Güray Fırat, Burak Bozbey, Ahmet Karadayı, Deniz Solmaz, Okan Sarı (Bayburt Özel İdare Spor)