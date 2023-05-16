TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 - Somaspor: 5

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında Bursaspor sahasında Somaspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 5-3 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahit Değermenci, Emrah Akkaya
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Abdullah Tazgel dk. 87 ?), Kubilay Sönmez (Melih Sağlam dk. 87 ?), Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney (Emre Tepegöz dk. 71), Enver Cenk Şahin, Barış Dalkıran (Eren Tunalı dk. 82 ?), Berat Altındiş (Ömer Turan Görgüç dk. 71), Çağatay Yılmazx
Yedekler: Deniz Aydın, Kerem Kök, Baran Karagöz, Özer Hurmacı
Teknik Direktör: Hürriyet Gücer
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Yavuzhan Keleşoğlu (Şener Kaya dk. 55), Kadir Kurt, Erdem Aygül (Yusuf Tursun dk. 77), Eray Korkmaz, Oğuzhan Yıldırım, Mücahit Aslanx, Yusuf Türk (Ahmet Hakan Demirli dk. 46) , Mustafa Şengül, Emre Can Atila (Enes Tayfun dk. 77), Emrecan Bulutx
Yedekler: Arda Ünal, Ali Mert Aydın, Murat Şevik, Safa Ali Memnun, Kadir Karış, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemur
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 17), Enver Cenk Şahin (dk. 46), Eray Korkmaz (dk. 79 k.k.) (Bursaspor), Emrecan Bulut (dk. 36 ve 66), Mücahit Aslan (dk. 45+2 ve 84), Kadir Karış (dk. 77) (Somaspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı, Özer Hurmacı, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Oğuzhan Yıldırım, Yavuzhan Keleşoğlu, Emre Can Atila (Somaspor)