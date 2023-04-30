TFF 2. Lig: Bursaspor: 4 - Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Bursaspor sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Akpınar
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Melih Sağlam dk. 76), Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney (Hamza Baran Arıkan dk. 64), Enver Cenk Şahin, Barış Dalkıran (Ömer Görgüc dk. 69), Berat Altındiş (Emre Tepegöz dk. 69), Çağatay Yılmaz (Eren Tunalı dk. 76)
Yedekler: Talha Yakın, Baran Karagöz, Özer Hurmacı, Mustafa Genç, Seçkin Batuhan Fırıncı
Teknik Direktör: Özer Hurmacı
Arnavutköy Belediyespor: Emrehan Özçelik, Kamil İçer (Kerem Kılıç dk. 56), Ferhat Görgülü, Tolga Şahin (Ömer Faruk Yılmaz dk. 46), Mustafa Acun, Furkan Işıkdemir, Berat Satılmış, Berat Ali Genç, Adem Metin Türk (Mehmet Can Güngör dk. 80 ?), Hakan Turan, Osman Bayrak
Yedekler: İsmail Ozan Karabudak, Fuat Yaman, Sirac Susancak, Doğancan Aynacı, Egehan Gök, Ferit Kaya, Abdülkadir Aydın
Teknik Direktör: Abdullah Ercan
Goller: Berat Altındiş (dk. 8), Çağatay Yılmaz (dk. 18, 32 ve 60) (Bursaspor), Hakan Turan (dk. 23) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı Kartlar: Tolga Şahin, Ferhat Görgülü, Furkan Işıkdemir (Arnavutköy Belediyespor), Enver Cenk Şahin, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney, Eren Tunalı (Bursaspor)