TFF 2. Lig: Bursaspor: 6 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Sivas Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Buğur Han Güler
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Güler (Kerem Kök dk. 46), Ozan İsmail Koç (Emre Tepegöz dk. 68), Kubilay Sönmezx (Deniz Drik Knibbe dk. 68), Berat Altındişx (Tuğhan Yıldız dk. 75), Enver Cenk Şahinx, Eren Tunalıx, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Gençx, Hamza Baran Arıkanx (Bilal Güney dk. 75)
Sivas Belediyespor: Doğukan Özkan, Uğur Bulut, Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız (Egehan Gök dk. 46), Ömer İnan, Tufan Kelleci, Celal Emir Dede, Emre Bayram (Tarık Kurt dk. 46), Barış Bozdilki, Safa Yıldırım (Semih Kahraman dk. 46)
Goller: Berat Altındiş (dk. 12) (dk. 43), Enver Cenk Şahin (dk. 48, 64 ve 71) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Berkay Yıldız, Ömer İnan, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)