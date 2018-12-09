TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Eyüpspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Mustafa Murat Oğuz, Hakan Betaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz
İnegölspor: Şener Özcan, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir (Raif Demir dk. 46), Okan Deniz (Cengiz Ötkün dk. 69), Taner Yalçın, Yaşar Çetin, Serhat Mermer, Emirhan Aydoğan (Ahmet Hakan Şahin dk. 65), Osman Torun, Volkan Altunsoy, Orhan Evci
Eyüpspor: Evren Özyiğit, Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, Kubilay Akyüz (Erkan Yetişmiş dk. 90 ?), Hakan Yavuz, Muhammed Yeşil, Yüksel Kayaalp, İsmail Ayaz, Mehmet Kodeş (Berkan Turan dk. 87), Murat Akçay (Hasan Güleryüz dk. 75), Yunus Emre Gedik
Goller: Gökhan Çalışır (dk. 41), Eyüpspor
Sarı kartlar: Okan Deniz, Kemal Hastürk (İnegölspor), Yüksel Kayaalp, Muhammet Yeşil (Eyüpspor)