TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Somaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Somaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: İnegöl
Hakemler: Fatih Tokail, Selim Şenöz, Faruk Yağlı
İnegölspor: Gökhan Siverek, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Emir Özsoy (Furkan Özyapı dk. 46), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel (Erdem Koçal dk. 90 ?), Aykut Uluç (Ersel Aslıyüksek dk. 62), Furkan Mızrak (Yunus Emre Duyan dk. 46) Gülhan Üreyen, Enes Ata (Hakkı İsme Şimşek dk. 76)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Erkul Küçük, Melih Şencan, Onur Ulaş, Oğuzhan Yıldırım, Mustafa Şengül, Ali Akkuş (Mücahit Aslan dk. 46) Özcan Aydın (Kerim Coşkun dk. 90+3 ?), Yasin Abdioğlu (Talha Bulut dk. 90+3 ?), Osman Hanoğlu (Yasin Yılmaz dk. 73) Yılmaz Ceylan (Kadir Karış dk. 89 ?)
Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 8) (Somaspor)
Sarı Kartlar: İbrahim Sürgülü, Erkul Küçük, Yılmaz Ceylan (Somaspor)