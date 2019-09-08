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TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Yeni Çorumspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, sezonun ilk iç saha müsabakasında kendi evinde Çorumspor'u ağırladı. İnegölspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Cengiz Örgün, Cumhur Yılmaztürk, Batuhan Salman, Mustafa Karabulut, Enes Bayır, Ozan Cengiz, Kemal Yükseker, Bilan Özdemir, Görkem Arslan


Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Badur, Oğuz Mataracı, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel, Ferdi Konak, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir


Sarı Kartlar: Cumhur Yılmaztürk, Enes Bayır, Batuhan Salman (İnegölspor) Batuhan Demirel, Oğuz Mataracı (Çorumspor)


Kırmızı kart: Kıvanç Kaya (Çorumspor)

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