TFF 2. Lig: İnegölspor: 1 - Yeni Çorumspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, sezonun ilk iç saha müsabakasında kendi evinde Çorumspor'u ağırladı. İnegölspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Cengiz Örgün, Cumhur Yılmaztürk, Batuhan Salman, Mustafa Karabulut, Enes Bayır, Ozan Cengiz, Kemal Yükseker, Bilan Özdemir, Görkem Arslan
Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Badur, Oğuz Mataracı, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel, Ferdi Konak, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir
Sarı Kartlar: Cumhur Yılmaztürk, Enes Bayır, Batuhan Salman (İnegölspor) Batuhan Demirel, Oğuz Mataracı (Çorumspor)
Kırmızı kart: Kıvanç Kaya (Çorumspor)