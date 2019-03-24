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TFF 2. Lig: İnegölspor: 5 - Manisaspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı Manisaspor'u 5-1 mağlup etti.



Stat: İnegöl İlçe


Hakemler: Erhan Kutlu, İlker Ayten, Barış Çiçeksoyu


İnegölspor: Mustafa Güngör, Emirhan Aydoğan (Ömer Çalışkan dk. 65), Ömer Faruk Taşx, Enes Bayır, Volkan Altınsoy, Taner Yalçın (Selimcan Temel dk. 75), Serhat Mermer, Erdi Can Şehit (Çağkan Çakır dk. 25), Osman Torun, Yasin Görkem Arslan, Ahmet Şahin


Manisaspor: Deniz Çörtlen, Berk Cambaz, İlkay Gül, Kemal Temel, Anıl Bozkurt, Bayram Büstaç, Fatih Uludağ, Ömer Buğdaycı, Mehmet Can Kocabaş, Atakan Cidam, Furkan Parsak


Goller: Erdi Can Şehit (dk. 16), Ahmet Şahin (dk. 24 ve 40), Kemal Temel (dk. 48 k.k.) Osman Torun (dk. 90 pen.) (İnegölspor), Furkan Parsak (dk. 87) (Manisaspor)


Sarı Kartlar: Ahmet Şahin, Selimcan Temel (İnegölspor), İlkay Gül (Manisaspor)

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