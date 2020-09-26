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TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1922 Konyaspor: 0

Misli.

com TFF 2. Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Fehmi Gerçeker


Hakemler: İlker Yasin, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş


Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sefa (Yusuf dk. 72), Gökhan (Ömer dk. 85 ?), Abdullah (Sergen dk. 58), Taşkın (Berk dk. 84 ?), Gökhan Cingirt, Onur, Rasimcan, Berk, Sadık


1922 Konyaspor: Kadem, Seydi, Ahmet (Mehmet Ali dk. 80 ?), Doğan Can (Doğan Karakuş dk. 46), İsmail, Maksut, Süleyman, Seddar, Celal, Can, Ekrem (Fevzi Can dk. 64)


Gol: Sefa (dk. 45+2) (Karacabey Belediyespor)


Sarı kartlar: Berk Ali (Karacabey Belediyespor), İsmail, Ekrem, Süleyman (1922 Konyaspor)

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