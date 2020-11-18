TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Lütfullah Aslan, İlker Ayten, Orhan Timurtaş
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sefa (Berk dk. 68), Sergen, Gökhan(Ömer dk. 79), Yusuf (Ömer Faruk dk. 88 ?), İlyas, Abdullah, Alper (Temel dk. 88 ?), Onur, Rasimcan
Kırşehir Belediyespor: Ahmet, Erbay, Nuri, Bilal (Polat dk. 79), Ahmet (Sabit dk. 90 ?), Üstün (Gökay dk. 61), Serhat, Ali (Abdülkadir dk. 79), İsmail, Oğuzhan, Volkan
Goller: Abdullah (dk. 20), Yusuf (dk. 22) (Karacabey Belediyespor) İsmail (dk. 13), Ahmet (dk. 36) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Yusuf, Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Nuri, Ahmet, Bilal, Ali (Kırşehir Belediyespor)