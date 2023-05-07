İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 5 - Kırşehirspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 5-0 mağlup etti.



Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker


Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mustafa Yüksel, Orhan Timurtaş


Karacabey Belediyespor: Miraçcan Yavuz, Yusuf Erdem Gümüş, Bekir Can Kara (Mehmet Arda Aşnı dk. 84 ?), Muhammet Yeşil, Hakan Demir (Caner Koca dk. 74), Kadir Turhan, Abdullah Balıkçı, Mustafa Diler (Berke Özgün dk. 74), Sadık Arda Yılmaztürk, Serkan Emrecan Terzi (Ata Kurtuluş dk. 46), Arda Okan Kurtulan (Emircan Budak dk. 84 ?)


Kırşehirspor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Muhammet Serdar Yazıcı, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Fatih Kızılay dk. 83), Gökdeniz Varol (Mustafa Karabulut dk. 63), Hakan Erçelik (Eray Özbek dk. 74), Sırat Yeşilördek, Fatih Üge (Haşim Çoban dk. 63), Faruk Öcal, Atakan Ekiz (Hüseyin Solaklı dk. 83 ?), Furkan Tütüncü


Goller: Kadir Turhan (dk. 10), Serdar Muhammet Yazıcı (dk. 16 k.k.), Hakan Demir (dk. 73), Caner Koca (dk. 77), Bekir Can Kara (dk. 81) (Karacabey Belediyespor)


Sarı kartlar: Serkan Emrecan Terzi, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Diler, Mehmet Arda Aşnı (Karacabey Belediyespor), Hakan Erçelik (Kırşehirspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.