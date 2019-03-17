TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Bucaspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 27. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Bucaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Burak Kaplan, Erol Ernek, Özgür Tolga Özcan
Karacabey Belediyespor: Muzaffer, Ömer, Hüseyin (Ömer dk. 85 ?), İlker, Muhammed (Mahmut dk. 69), İlyas, Cemal, Adem, Batuhan, Anıl (Emrah dk. 65), Cenk
Bucaspor: Mert, Doğan, Özcan, İsa, Oğuz (Osman dk. 55), Barış (Saruhan dk. 46), Cuma (Emre dk. 81 ?), Ömer, Yıldıray, Erhan, İbrahim
Goller: İlker (dk. 40), Batuhan (dk. 82) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Doğan, Özcan (Bucaspor)