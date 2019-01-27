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TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 19. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: M. Fehmi Gerçeker


Hakemler: Furkan Bakan, Mehmet Mithat Levent, Çağlar Demirkıran


Karacabey Belediyespor: Muzaffer, İsmail, Hüseyin, Gökhan, İlker (Ercan dk. 82 ?), İlyas, Cemal, Adem, Batuhan (Cenk dk. 90 ?), Anıl, Mahmut (Ömer dk. 68)


Muğlaspor: Barış, Polat, Mustafa, Salim, Osman, Sinan, Rıdvan (Kutay dk. 80), Yağız (Erol dk.71), Akın, Murat, Semih (Hakan dk. 89 ?)


Goller: İlyas (dk.15), Anıl (dk.70) (Karacabey Belediyespor), Salim (dk. 74) (Muğlaspor)


Sarı kartlar: Hüseyin, Batuhan (Karacabey Belediyespor), Osman, Mustafa, Murat Can, Salim (Muğlaspor)

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