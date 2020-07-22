TGK Başkanı Kolaylı: "Sorunlarımız çözüm bekliyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen, 'Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı'na katılan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'te zoom üzerinden video konferans şeklinde gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren çalıştayın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Altun, “İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi noktasında, tüm kurum ve kuruluşlarla oturduğunuz her masada yanınızda yer alacaktır. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Zira nasıl zor şartlar altında çalıştığınızı en iyi bizler biliyoruz” dedi.

1952'den bu yana yürürlükte olan 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un neredeyse ilk haliyle uygulanmaya devam ettiğini ve günümüzün getirdiği sorunlar karşısında yetersiz kaldığını belirten Altun, "Bu noktada İletişim Başkanlığımızın basın sektörünün sorunlarını yüce meclisimizin, yasama organımızın gündemine taşımak noktasında elinden gelen bütün gayreti ortaya süreceğine şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı da özellikle gazetecilerin yıpranma hakkı, mesleki yeterlilik ve gazetecilik meslek yasası, internet yasası, 5953 sayılı kanundaki (212) aksaklıklar ve basın kartlarıyla ilgili yaşanan sorunları dile getirdi. Medya sektörüne genel olarak bakıldığında, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kolaylı, “Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır. Ayrıca Kurumsal internet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınmalı, burada habercilik yapan meslektaşlarımız 212 sayılı yasadan yararlanarak basın kartı alabilmeli. Sorunlarımız acil çözüm bekliyor, bu çalıştayın ilk adım olmasını ve hızla karar alınarak yürürlüğe girmesini diliyorum” şeklinde sözlerini noktaladı.