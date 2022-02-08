Thievy Bifouma'yı Bursaspor'da

Bursaspor, Thievy Bifouma'yı da kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı. Yeşil-beyazlı kulüp, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin ve Joao Pedro'yu da transfer ettiğini duyurmuştu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer döneminin son gününde 4 transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar, Thievy Bifouma'yı da duyurarak transferi noktaladı. İşte Bursaspor Kulübü'nün yaptığı açıklama: "Kulübümüz, profesyonel futbolcular; Joo Pedro (sonraki satışının %50'si eski kulübü Pacos Ferreira'ya verilmek üzere) ve Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, Thievy Bifouma ile sezon sonuna kadar, Yusuf Türk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."