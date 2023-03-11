THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanı inişinde tehlike atlattı. Uçağın iniş sırasında motor ve kanat kısmının piste sürttüğü bu sebeple saat 14.50'de yapılması planlanan Erzurum-Bursa seferinin iptal olduğu iddia edildi. Bursa'ya dönüş yapmayı bekleyen 300 kişinin Erzurum Havalimanında beklediği öğrenildi.

İddiaya göre, Bugün saat 14.50'de Erzurum - Bursa seferini yapacak olan THY'nin TK 7575 sefer sayılı uçağı Erzurum Havalimanına iniş yaptığı sırada sorun yaşadı. Uçak içerisinde panik yaşayan bazı yolcuların iniş sırasında uçağın kanat ve motor kısmının piste sürttüğünü belirttikleri iddia edildi.

Aynı uçağın saat 14.50'de Bursa'ya yapacağı sefer THY tarafından iptal edildi. Bursa'ya gitmeye hazırlanan 300 yolcunun havaalanında bekledikleri THY'nin saat 18.40'ta aynı istikamete ek bir sefer koymaya hazırlandığı öğrenilirken aç susuz saatlerce bekleyen yolcular tepkilerini, video çekip sosyal medyalarında yayınlayarak dile getirdi.