Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı.

Toplantıya Mustafakemalpaşa Belediye Başkan yardımcısı Erol Pektez, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın katıldı. Sadettin Akkoyunlu, “Kıraç ve boş arazileri nasıl verimli ve ekonomik hale getirilebiliriz diyerek görevlendirdiğimiz teknik çalışma arkadaşlarımız yerinde incelemelerde bulunarak, bu ürünlerin birim alanda az masrafla yüksek getirisi olduğunu tespit etti. Halk Eğitimi Merkezimizin ziraat mühendisleri bu konu ile vermiş oldukları ders ve seminerler sayesinde üreticilerimiz bilgilendirildi. Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikası 1000 kişiden fazla üreticimize dağıtıldı” dedi.