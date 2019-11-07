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Ticaret Borsasından ilk adım

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, alternatif ürün arayışı içinde olan üreticiler için tıbbî ve aromatik bitki konusunda çalışmalara başladı.


Ticaret borsası konferans salonunda tıbbî ve aromatik bitkiler konusunda uzman Arzu Erbatur ve Lütfü Civelek bilgilendirme yaptığı seminere Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve üreticiler katıldı. Arzu Erbatur, tıbbî bitki yetiştiriciliğinin alternatif tıpta kullanımı, ekonomik değeri ve pazarlaması hakkında bilgiler verildi. Erbatur, artık ülkemizde bitkilerin gün geçtikçe önem kazandığını, sentetik ilaçların yan etkilerinin bilincine varılması ve bu ilaçlardan zararın asgarîye indirilmesi maksadıyla alternatif tıbba yönelindiğini, Avrupa ülkelerinde doktorların reçetelerine öncelikle tıbbi bitkileri yazdıklarını anlattı.

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