Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet desteği

Bursa Ticaret Borsası tarafından, üyelerin ve hayırsever iş insanlarının katkısıyla alınan 555 tabletten 305'i, koronavirüs salgını sürecinde evinde bilgisayar ya da tableti olmayan ve uzaktan eğitime erişim zorluğu yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bugüne kadar çok sayıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet kampanyası kapsamında, üyelerin ve hayırsever iş insanlarının da katkısıyla Bursa Ticaret Borsası tarafından alınan 555 adet klavyeli tabletten 305 tanesi, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger arasında imzalanan protokol kapsamında, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, Bursa TB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hikmet Bosut ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız'ın da katıldığı teslim töreninde konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, koronavirüs salgınının en ağır etkilerinin sağlık alanından sonra eğitimde görüldüğünü söyledi. Bu süreçte milyonlarca öğrencinin eğitimlerine evden devam etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Özhan, “Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime ve gençlerimize yönelik projelere her zaman ayrı önem gösteriyoruz. Böylesi zor bir dönemde de hiçbir öğrencimizin maddi imkansızlıklar nedeniyle derslerinden geri kalmalarını istemedik. Geleceğimiz olan çocuklarımız için ne yapsak azdır düşüncesiyle bugün olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesileyle böylesi anlamlı bir kampanyayı başlatarak bizlere öncü olan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özer Matlı'ya, yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimiz ile birlikte destek veren tüm üyelerimiz ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Projelerimiz devam edecek”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hikmet Bosut da törende yaptığı konuşmada, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini kuracak gençlerin eğitimi için çalışmaya, projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti. Bosut, “Bursa Ticaret Borsası olarak bir yandan kent ve ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer yandan da bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına eşit bir şekilde erişebilmeleri için eğitime yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı anlayışla bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız hepimizin geleceği” diye konuştu.