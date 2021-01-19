Ticaret Odasından öğrencilere tablet

Ticaret ve Sanayi Odasındaki törende, salgında online olarak devam eden eğitim sürecinde yardıma ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin istifadesine yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yanı sıra Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı üyelerinde desteği ile alınan 120 adet klavyeli tablet İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Törene Kaymakam Hasan Göç, Oda Başkanı Paşa Ağdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran katıldı. Paşa Ağdemir, “Sosyal sorumluluk şuuruyla ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene odamız desteği ile eğitim yardımı yapıyoruz. Bu sene pandemi sonrası farklı bir adım atmak istedik. TOBB, GTSO ve hayırsever üyelerimizin desteği ile birlikte, online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddî imkânı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet hediye ediyoruz. Bu tabletler belirlenen 120 öğrenciye eğitim gördükleri okullar aracılığıyla gerçekleştirilecek" dedi.