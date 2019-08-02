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TİGEM'in 77 tayı görücüye çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos'ta satışa sunulacak.


TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.


Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42'si dişi, 35'i erkek olmak üzere toplam 77 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak. İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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