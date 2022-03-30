İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Timsah Park hırsızları yakalandı

Bitci Timsah Park’taki başta kablolar olmak üzere birçok maddi değeri yüksek olan eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

Bitci Timsah Park'taki başta kablolar olmak üzere birçok maddi değeri yüksek olan eşyaları çalan hırsızlar yakalandı. Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili açıklama yaptı.


Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bitci Timsah Park'ta geçtiğimiz hafta hırsızlık vakası yaşanmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, suçluların yakalandığını belirten bir açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan bildiri şu şekilde: “Stadyumumuzda gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası Emniyet Teşkilatımız gerekli çalışmaları yaparak suçluları yakalamış, haklarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Bu süreçte verdikleri destek adına Bursa İl Emniyet Teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.