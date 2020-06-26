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Timsah'a Osmangazi desteği

TFF 1.

Lig'de Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen maçlarını seyircisiz oynayacak Bursaspor'u kendi sahasında yapacağı maçlarda Osmangazi Belediyesi yalnız bırakmayacak.


Şampiyonluk yaşadığı Süper Lig'e yeniden çıkmak için mücadele eden Yeşil-beyazlı takıma, bu zor döneminde Osmangazi Belediyesi desteğini esirgemiyor. Yeşil-beyazlı kulübün, 3 iç saha maçı için “İstiyoruz Şampiyonluğu” sloganıyla başlattığı karton taraftar kampanyasına, Osmangazi Belediyesi 1000 belediye personelinin fotoğrafıyla destek verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye personelinin fotoğraflarının yer aldığı kartonlar, Adanaspor maçı öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun tribünlerine yerleştirildi.


Bursaspor'un bu sezon ait olduğu Süper Lig'e dönmesi için bütün şehrin kenetlendiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Takımımız, inşallah kalan maçlarda istediği sonuçları alarak şampiyon olacaktır. Biz de, bu süreçte elimizden gelen desteği verip takımımızın arkasında olacağız. Maçlar seyircisiz oynanacak ama futbolcularımız taraftarlarımızın manevi gücünü hissedecektir. Her zaman, her yerde Bursaspor'umuzun yanındayız” dedi.

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