Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Dr. Cevdet Erdöl, Bursa'da açılacak olan ikinci tıp fakültesinin kurulması çalışmaları kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi statüsüne dönüştürülen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'yı ziyaret etti. İkili daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz'u ziyaret ederek, kurumlar arası işbirliği ile ilgili görüşmelerde bulundu.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl'ün, Sağlık Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, hem Bursa'daki mevcut durum hem yeni açılacak ikinci tıp fakültesinin kuruluş çalışmaları hem de hastanenin öğretim üyesi ihtiyacı hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Kaşıkcı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.