Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne burs yağmuru

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin burs kampanyasına kurumlardan destek gelmeye devam ediyor.

Son üç yıldır sürdürülen kampanya ile çok sayıda fakülte ve bölüme kayıt yaptıran en yüksek puanlı öğrenciler aylık 450 ile 600 TL arasında burs alıyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından başlatılan kampanya sâyesinde yüzlerce öğrenci başarılı bursu almaya hak kazandı. Kampanyaya bir destek de Bursa'daki özel hastanelerden geldi. Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu ve Ceylan İnternationa lHastanesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ilk 30 içerisinde kazanacak farklı sıralamalardaki öğrencilere aylık 500 TL burs vermeyi taahhüt etti.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, gerçekleştirilen burs protokollerinin gerek üniversite, gerek öğrenci, gerekse de destek veren kurumlar açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Üniversitenin her zaman başarılı öğrencilere ihtiyacının bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bizim hedeflerimizin başında Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer almak geliyor. Bu hedefimize ulaşabilmek için kurum yöneticileri olarak üzerimize düşen çalışmaları tek tek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de akademisyen kadromuzu güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kaliteli eğitimin olmazsa olmazlarından birisi olan başarılı öğrencileri üniversitemize çekmek için projeler geliştiriyoruz. İşte tam da bu noktada burs kampanyası bize çok büyük faydalar sağlıyor. Geçmiş yıllara göre son 3 yılda çok daha yüksek puanlı öğrencilerin üniversitemizi tercih ettiğini tespit ettik. Başlattığımız kampanyayı ne kadar devam ettirirsek, bu ivmeyi de o derece yukarılara taşıyabiliriz” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da burs kampanyasına destek veren kurum temsilcilerine teşekkür etti.