İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır dereye uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır dereye uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nevzat G. idaresindeki tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp dereye uçtu. Kaza'da tır sürücü yaralandı. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye uçan tır ise uzun uğraşlar sonucu dereden vinç marifetiyle çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.