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Tır devrildi, İstanbul-Bursa yolu trafiğe kapandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan hırdavat yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan hırdavat yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu bir süre ulaşıma kapandı.


Kaza, saat 01.45 sıralarında İstanbul-Bursa karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Musa Erdoğan yönetimindeki 45 TA 682 plakalı tır, Karsak Boğazı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan tır bariyerlere çarparak devrildi. Dorsesinde bulunan inşaat malzemeleri yola savruldu. Sürücü Erdoğan hafif yaralandı.


Bu arada devrilen tırdan karayoluna savrulan malzemeler ile dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil de kaza yaptı. Bu kazada ise yaralanan olmadı. Yaralı tır sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa karayolu, trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğu oluşurken, ekipler araçları Gemlik gişelerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna yönlendirdi. Karayoluna savrulan inşaat malzemeleri toplanırken, belediye ekipleri de dökülen mazot nedeniyle yolu yıkadı. Bu çalışmanın ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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