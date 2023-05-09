Tır önce kamyonete sonra hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın önce kamyonete, ardından hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Ömer Öztaş (58) yönetimindeki 41 AIH 979 plakalı tır, önünde duraklayan Özcan Ilgar (22) idaresindeki ahşap yüklü 16 ALB 445 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden Musa Mengüverdi (38) yönetimindeki 11 DE 316 plakalı hafif ticari araca da çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, kaldırım üzerinden çıkarak kıl payı, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, kamyonetteki yolcu Ufukcan Ilgar (18) yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.