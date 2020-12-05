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Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Bursa-Ankara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolu Mezitler bölgesinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan F.K. idaresindeki 42 CYR 06 plakalı tır, virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü F.K yaralandı. Yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole devrilen tır ise çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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